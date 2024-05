Otepää lihatööstuse Edgar looja, omanik ja pikaaegne juht, tänavu elutööpreemia pälvinud Maie Niit (85) ütleb, et maainimesed on linnadele palju andnud ning nüüd on aeg võlg tasuda.

Eesti lihatööstuse grand old lady, kuidas tervis on?

Mis ta ikka on. Eluvaim on ju sees. Hää, et niigi on.