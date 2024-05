«Ligi pool Eesti elanikest on elektriautoga kokku puutunud ühel või teisel moel ning kolmandik sooviks seda kogemust saada,» nentis Veho ASi juht Keijo Kaasik.

Norstati uuring näitas, et elektriautoga on sõitnud kas juhi või kaassõitjana 70 protsenti Saaremaa autojuhte, 56 protsenti Tartumaa autojuhte ning pooled Jõgevamaa sohvrid. Kõige vähem elektriautoga sõitmise kogemusi on juhtidel Valgamaal (22 protsenti) ja Läänemaal (20 protsenti).