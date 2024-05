ARVED BREIDAKS Rohelised mehikesed meie idapiiri taga

Nagu kümme aastat tagasi Krimmis, teeb Venemaa avalikkuses ka praegu näo, et ei tea Narva jõel toimunust õigupoolest midagi. Seda juhtumit on Vene publikule tõlgendatud kui eestlaste mingisugust veidrust, et vaat, nad panid jõele poid, need kadusid öösel ära ja süüdistavad nüüd selles meid. Naera või nuta.