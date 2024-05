Valga linnapargi parklas võis näha, kui väga vanade autode omanikud oma sõidukeid fännavad ja milliseid nutikaid lahendusi on nad leidnud Volgade töökorras hoidmiseks. Kiigata sai kapoti alla ja soovijatel lubati ka sõidukeisse sisse istuda. Huvilised said omanikelt kuulda mõnd põnevat lugu ja küsida, millised auto osad on vanad ja ehedad ning kuidas toimitakse siis, kui neid pole saada.