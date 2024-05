Tõuke peo korraldamiseks armastatud peo- ja puhkepaigas andis tõsiasi, et Pühajärve rand on viimase aja jooksul läbinud põhjaliku uuenduskuuri. Pühajärve rannas on valminud uus ja kaasaegne ujumissild, laste akvatoorium ning mänguväljak, vahetatud on rannaliiv. Külastajate päralt on uued varjualused, riietuskabiinid ja pingid. Pühajärve laululava, kus on aastakümneid meeldejäävaid kontserte korraldatud, on samuti saanud uue välimuse.