PROGNOOS Kuumalaine jätkub ka uuel nädalal

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 1–6 m/s. Sooja on 13–18 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool mandril sajab hoovihma ning varitseb äikeseoht. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 1–7 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 25–31, kohati rannikul ja sajupilvede all 20 kraadi ümber.