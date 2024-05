Looduskaitse- ja metsandusreform läheb kooskõlastamisele

Praegu on kaitse tagatud 28% maismaast. Millised väärtused ja kui suures mahus sisalduvad täna veel puudu olevas 2%, on praegu veel analüüsimisel, kuid fookus on riigimaadel. Kindlasti sisaldab see niidu- ja sookooslusi, samuti meil alles jäänud väheseid põlismetsa mõõtu välja andvaid metsaalasid riigimetsades. Erametsasid lisandub kaitse alla vaid erandjuhtudel, seega ei puuduta range kaitse jätkuvalt 97% erametsadest, nii nagu praegugi. «Lisaks seadusemuudatustele on töös on ka muudatused loodusväärtuste inventeerimise ning neist teavitamise osas, et tulevikus ükski muudatus eramaaomanikele ootamatult ei tuleks,» sõnas asekantsler.