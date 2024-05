Lähipäevadel jätkub väga kuum ilm

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul võib kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-7 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, on äikest, saartel ja läänerannikul on vaid üksikute sajuhoogude võimalus. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Sooja on 25-29 kraadi, kohati rannikul ja sajupilvede all 20 kraadi ümber.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, öö hakul võib äikest olla. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 11-16 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal laialdaselt hoovihma ja siis on ka äikeseoht. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, põhjarannikul puhub ida- ja kirdetuul 4-9 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Sooja on 25-30 kraadi, tuulele avatud rannikul ja sajupilvede all 20 kraadi ümber.

Reede öösel on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul kirdetuul kuni 10 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 25-31 kraadi, kohati rannikul ja sajupilvede all 20 kraadi ümber.