Valga vallavanem Monika Rogenbaum toob välja, et lisaks Tsirguliina koolile on suurte investeeringute ootel tõepoolest ka Lüllemäe põhikool. «Vallavalitsuse meeskond koos Lüllemäe kooli direktoriga on pikka aega hoolikalt tööd teinud mitme projektiga, mis meie rõõmuks on päädinud rohelise tulega rahastajatelt. Lüllemäe kooli saabub lähiaastatel üle 1,7 miljoni euro väärtuses investeeringuid, mis oluliselt parandavad õpikeskkonda nii koolis kui lasteaias,» sõnas vallavanem.