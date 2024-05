Kersti Kond: ülekaal ja vähene liikumine rikuvad elu

Tervise arengu instituudi uuringust selgus, et enam kui kuuskümmend protsenti Eesti täiskasvanutest on ülekaalulised ja neist igal viiendal on mõni sellest põhjustatud haigus. Kehakaal kipub kasvama koos vanusega. Samas on liigseid kilosid rohkem meestel. Eesti täiskasvanutest on vaid iga kolmas normaalkaalus.