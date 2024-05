Maido Ruusmann: rahu, Harjumaa – Robin Hood kaitseb ka teie tagalat

Inimeste ja ressursside koondumine Tallinnasse ja selle lähivaldadesse on kestnud aastakümneid ning selle tulemusena on Eesti regionaalarengus haigutav lõhe Euroopa Liidu üks suurimaid. Praegu elab juba ligi 50 protsenti Eesti elanikkonnast pealinnas ja selle ümber – Harjumaal. Selles osas oleme võrreldavad vaid Islandi, Läti ja Kreekaga. Põhjamaades on see näitaja kümne protsendi ringis, Lääne-Euroopas keskmiselt viis protsenti. Pealinnakesksuselt oleme ELis teisel kohal, esikohta hoiab lõunanaaber Läti.