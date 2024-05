GALERII Sõmerpalu lasteaed Lepatriinu sai lõpuks uude majja kolida

«See on valla jaoks väga oluline sündmus, mille üle saame uhked olla,» lausus Võru vallavanem Kalmer Puusepp. «Eks selline uus lasteaed on mõnes mõttes eeskujuks kogu Võrumaal. Seni on hooneid enamasti renoveeritud, uusi lasteaedu väga tihti ei ehitata.»