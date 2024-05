«Ise olin ka üllatunud, väga ei lootnud midagi. Minu jaoks tundub, et trenni on vähe olnud, treenimisvõimalused on nadid olnud ajaliselt. Imekombel läks võistlus ilma vigastusteta. Eesti meistrikatel olid vigastus takistuseks. Kui põlv hakkas haiget tegema, andsin pigem järele,» sõnas Xsander Solbaja.