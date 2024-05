Neljapäev toob äikesevihma ja kuni 29 kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib äikest olla. Mõnel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja tuleb 11 kuni 18 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Laine kõrgus 0,3-0,7 meetrit. Kohati sajab hoovihma, võib äikest olla ja udu tekkida. Nähtavus on heast mõõdukani. Sooja tuleb 15 kuni 17 kraadi.

Päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, põhjarannikul puhub ida- ja kirdetuul 4-10 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja tuleb 24 kuni 29 kraadi, tuulele avatud rannikul ja sajupilvede all 20 kraadi ümber.