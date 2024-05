GALERII JA VIDEO Põlvas avas uksed senisest kaks korda suurem erakorralise meditsiini osakond

Põlva haigla juhatuse liige Kristin Raudsepp märkis, et kuigi EMO ja registratuur olid ka enne olemas, on nüüd patsientide jaoks hoopis paremad tingimused: mugavamad voodid, rohkem võimalusi terveks saada. Ka töötajad on saanud mugavad töötingimused ning rohkem häid võimalusi patsiente aidata.

«Põlva maakonnas on üle 24 000 inimese, Lõuna-Eestit armastavad nii sise- kui välisturistid. Ja kui nad vajavad mingil põhjusel arstiabi, siis tahavad nad sama head ravi, millega on harjunud suurtes linnades või mõnes teises riigis. Samas need ruumid ja seadmed üksinda ei tee midagi, mistõttu suur rõõm on sellegi üle, et meiega on liitunud väga head erakorralise meditsiini arstid eesotsas osakonnajuhataja Annika Uuega.»