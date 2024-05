Vene piiriteede ootamatult hea seis tekitab kohalikes ärevust

«Alguses mõtlesin, et poisid teevad põllurallit, naudivad reede õhtut,» rääkis Tamm. «Voronitsas ja Kirovas on Piiteri rahval mitukümmend talu suvilateks ostetud – suviti on seal külad rahvast täis, elu käib. Kuulan, kõik hääled tulevad ühest suunast ja lähevad üht suunda. Kuna ma vanast ajast seda piirkonda tean, siis kujutasin ette, kus nad sõidavad, ja paistis, et on ikka vähe tõsisemad masinad. Õhtul hakkasin uurima ja leidsin Pihkva ralli kodulehe.»