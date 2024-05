20 aastat Võrumaal mahlasid ja moose tootnud Taarapõllu talu perenaine Silvi Langus selgitas, et maks puudutaks umbes 40 protsenti talu sortimendist. «Meie toode on niigi kallis ja kui sellele veel hinda juurde lisada, tuleb meil oma kasumimarginaalist see ise kinni maksta,» sõnas ta.