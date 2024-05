Põlvas tuleb laupäeval kõigi aegade suurim võrukate laulupidu

Peo lavastab Põlvast pärit dramaturg ja lavastaja Diana Leesalu, kelle sõnul tuleb see mänguline ja mitmekihiline ning näitab nii kultuuri nooruslikku kui rahvalikumat poolt. «Näeb kõike seda, mida mängumaailm võib pakkuda – laulude ja põnevate tantsude kõrval fantaasiarikast mängu,» ütles Leesalu.

Laulupeoga on kokku pandud üllatusi täis etendus. Koos lavastajaga on pidu kujundanud kunstnikud Marion Undusk ja Martin Mikson, liikumisjuht Ingmar Jõela ja nukulavastaja Taavi Tõnisson. Vahenumbrite muusikaline kujundaja on Ardo Ran Varres.