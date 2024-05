Valga keskväljaku maalil olev liblikas muutis värvi

Praeguseks valminud maalil on näha rohelisi liblikaid, mis esialgse kavandi järgi pidid olema sinised. Paljudes linnakodanikes tekitas küsimusi, miks juba osaliselt seinale kantud siniseid tiivulisi asuti äkki rohelise värviga üle pintseldama.

«Meil oli olemas muinsuskaitseameti kooskõlastus sinise värvi kasutamiseks. Nende tingimus oli, et ei tohi maalida neoonvärviga. Et aga Valga vallavalitsuse ametnike soov oli, et maal peab olema rohelistes ja kollastes toonides, siis värvisime pildi üle,» rääkis Päikeseringi seltsi juhataja Marika Ein.