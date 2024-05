Maarius Suviste: omaenese maale meil piisavalt raha ei jätku

Mida siis omal ajal maale ettevõtte rajanud 85-aastane kogemustega naine ütles ja mõtles? «Tuli välja, et me ei abista mitte ainult Ukrainat, vaid anname igale poole oma raha, isegi Aafrikasse. Summad on väikesed, aga lõppkokkuvõttes teeb see suure summa kokku. Seda veel ajal, kui Eesti maaelule raha anda ei saa, sest seda lihtsalt ei ole. Ja me oleme kriisis,» rääkis ta.