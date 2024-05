Püvi on sotsiaalvaldkonnas töötanud viis aastat, neist peaaegu neli aastat Valga vallavalitsuses puuetega inimestega juhtivspetsialistina. Uuel sotsiaalosakonna juhatajal on olemas sotsiaaltöötaja taseme 6 kutsetunnistus, spetsialiseerumisega eakate ja psüühikahäirega inimeste toetamisele. Samuti on tal kõrgharidus Tartu ülikoolist dokumendihalduse ja infokorralduse erialal.