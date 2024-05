Ahja jõe paisul asuv sild oli senisel kujul vastu pidanud juba aastakümneid. «Minu teada tehti viimane suurem remont seal seitsmekümnendatel. Igatahes oli ajahammas silla kallal oma töö teinud. Silda autoga ületada oli ohtlik, kuid juurdepääsu elektrijaamale on vaja, et tagada jaama tõrgeteta töö,» selgitas olukorda elektrijaama omaniku ASi Generaator juhataja Jan Niilo. «Mure oli ka jalakäijate pärast. Nägime, et silla üks pool muutus nii ohtlikuks, et sinna tuli igaks juhuks panna piirdeaed.»