Klubi Viraaž eestvedaja Viljo Grauding tunnistas, et rekord tuli üllatusena isegi talle. «Hooaeg on ju alles algusjärgus ja Bianka pole seda ala sel kevadel veel väga palju joosta saanudki. Osavõtt karikavõistlustest oligi selles mõttes rohkem katsetus, et milline vorm on. Et selline tubli saavutus tuleb, oli ikka pigem üllatus.»