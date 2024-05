Võrus esitletakse hea tahte kogukondlikku lepet

«Võru linna laste- ja noortesõbralikkust on märgatud ja esile tõstetud juba pikka aega. Selleks, et lapsesõbralikkus oleks arusaadav ja konkreetne teema, oleme kirja pannud hea tahte kogukondliku leppe. See pole mõeldud välja linnavalitsuses, vaid sisu on tekkinud pärast seda, kui olime kokku saanud ettevõtjate, haridusvaldkonna esindajate, lastevanemate ja loomulikult noortega. Oleme kuulanud ära, mis nendel laste- ja noortesõbralikkuse kohta öelda on,» rääkis linnapea Kalvi Kõva.