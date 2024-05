Põlvamaa naine jõudis kung fu’s Eesti paremate hulka

Treener Viktor Palmeti sõnutsi alustati Põlvamaal Hiina võitluskunsti kung fu (ka wushu) täiskasvanute trennidega 2022. aastal. Seni oli nimetatud valdkond pigem Tallinna pärusmaa. Selgituseks lisas ta, et sisuliselt ei ole siiski tegemist võitluskunstidega, vaid Hiina juurtega terviseliikumistega: tai chi, chi kung, samuti erinevad wushu vormid. Kuna tegemist on omanäoliste ja suhteliselt keeruliste liikumisvormidega, saab hinnata ka igaühe oskusi. Nii toimuvad võistlused vägagi kõrgel tasemel, kuni MMini välja, ning suund on võetud ka olümpiale.