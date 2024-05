Otepää vallavalitsuses asus tööle uus hankespetsialist

Niidumaa on lõpetanud 2022. aastal Eesti põllumajandusülikooli metsatööstuse erialal ja on end mitmesugustes valdkondades töötamise ajal pidevalt täiendanud. Viimased 20 aastat on ta töötanud kohalikus omavalitsuses erisugustes ametites. Ta on olnud nii arendus- kui ka ehitusspetsialist, abivallavanem ja Mõniste vallavanem. Lisaks Mõniste vallale on ta ametis olnud Valgjärve ja Kanepi vallavalitsuses. Eelmine töökoht oligi tal Kanepi vallas, kus ta töötas arendusspetsialistina.