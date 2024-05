ÜKS KÜSIMUS Miks tehakse Nursipalu ümbersõidutee Sõmerpalusse asfaltbetooni asemel bituumeni ja killustikuga?

Tegemist ei ole lihtsalt kruusapinnase pindamisega. Aluskihis on kruusale tehtud pinnase stabiliseerimine hüdraulilise sideainega, mis tugevdab kogu teekonstruktsiooni. Valik stabiliseeritud kihi ja pindamise kasuks võrreldes asfaltbetooniga ei ole tehtud kahe toote hinna erinevusest lähtudes, vaid on tingitud olemasolevast aluspinnasest.

Raudteega paralleelselt kulgev teelõik ja osa lõike veel on turbasel pinnasel, mis on vastuvõtlik temperatuuri kõikumisele. Kui vesi aluspinnases talvel paisub, mõjutab see vähesel määral ka teekatet. Asfaltbetoon mureneb aluspinnases toimuva temperatuuri kõikumise tõttu ning tee hakkaks lagunema.