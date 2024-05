Nii personaal- kui rühmatreeninguid juhendav Kädi Aldošin (27) tõdeb, et trenn nõuab tublisti distsipliini ning nende hulk, kes lihaste arendamisele truuks jäävad, on väga väike. Kes aga kuuma ei karda, sellel on praegu hea aeg jõusaaliga tutvust teha, kuna suvel on saalid tühjemad ja ruumi katsetada rohkem.