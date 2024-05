KUHU MINNA SUVEL Lõuna-Eesti vaatamisväärsuste TOP25

Võru maakonnas troonib esikohal Suur Munamägi, mis on nii Eesti kui ka Baltimaade kõrgeim tipp, kust avanevad hingematvad vaated ümbritsevale loodusele. Järgnevad Piusa koopad, mis on kuulsad oma liivakivisse kaevatud tunnelite poolest ja samas Baltimaade suurim nahkhiirte talvitusala. Rõuge Suurjärv on aga tuntud kui Eesti sügavaim järv, koos maalilise Ööbikuoruga on see suurepärane koht looduse nautimiseks. Setomaa on rikka kultuuripärandiga, piirkond on kuulus oma keele, muusika, käsitöö ja köögi poolest. Vastseliina piiskopilinnus toob esile Eesti keskaegse ajaloo, kuulsust lisab legend imettegevast ristist.