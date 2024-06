Laupäevast ei saa enam sõlmida elektri universaalteenuse lepinguid

«Juuli alguseni on tarbijatel aega uus elektripakett valida. On tarbija vaba valik, kas uueks paketiks võtta börsihinnal, fikseeritud hinnal või hoopis mõlema kombinatsioonis töötav lahendus. Need tarbijad, kes valikut juuli alguseks ei tee, viiakse automaatselt üle börsihinnal põhinevale paketile,» sõnas kliimaministeeriumi energeetikaosakonna energiaturgude valdkonnajuht Karin Maria Lehtmets. «Uue paketi valimisel soovitame uurida hindu Konkurentsiameti usaldusmärgiga allikatest ja võtta ühendust parema ülevaate saamiseks erinevate elektrimüüjatega.»