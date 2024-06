Atria Eesti AS-i tegevdirektor Meelis Laande sõnul on Maks ja Moorits läbi aegade seisnud Eesti spordielu selja taga. «Sport on valdkond, mis ühendab inimesi elualast või vanusest sõltumata," kommenteeris Laande. «Meie tootmine asub Valgamaal ja on suur au olla Pukas sündinud Karelile üheks taustajõuks, kes on oma suhtumise ja tulemustega näidanud, millised vinged sportlased Lõuna-Eestis tulevad. Loodame üheskoos Kareliga, et Eesti kümnevõistlus jätkub hoogsalt ja selle eduloosse kirjutatakse peagi uued peatükid.»