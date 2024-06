Nädal algab suviste soojakraadidega

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Paiguti on udu. Puhub läänekaare-, saartel ka lõunakaaretuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 10–16 kraadi. Teisipäeva päeval on päikesepaisteline, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma ja on äikest. Puhub läänekaare tuul 4–9, puhanguti kuni 13 m/s. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 20–26 kraadi, tuulele avatud rannikul ja sajuhoogude all kuni 16 kraadi.

Kolmapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 2–8, öö hakul põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Hommikul pöördub tuul saartel lõunakaarde. Sooja on 8–14 kraadi. Kolmapäeva päeval on päikesepaisteline, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Puhub lõunakaaretuul, rannikul ka briisituul 3–9, saartel puhanguti kuni 12 m/s. Õhtul mandril tuul nõrgeneb ja on muutlik. Sooja on 22–26, saartel ja kohati rannikul 17–21 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6, saartel lõunakaaretuul 2–8, puhanguti kuni 12 m/s. Hommikul pöördub tuul läänekaarde. Sooja on 10–16 kraadi. Neljapäeva päeval hakkab Lääne-Eestist alates pilvisus tihenema. Vihmasadu levib saartelt üle mandri kirde suunas, kohati on sadu tugev ja esineb äikest. Õhtul lääne poolt alates sadu ja pilvisus hõrenevad. Tuul pöördub kõikjal läände ja tugevneb 5–12, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 21–26, saartel ja läänerannikul 14–20 kraadi. Pärastlõunal hakkab õhutemperatuur lääne poolt alates langema.