Jahutusseadmed on liiga kallid Kuumus sundis koole leidlikke lahendusi otsima

Valga põhikoolis oli hiljutise kuumalaine ajal ruume, kus temperatuur lähenes 30 kraadile. Majandusjuhataja Kuldar Uibomägi sõnas, et majal on küll ventilatsioonisüsteem, ent keskset kliimaseadet mitte. «Arvutiklassides on lisaks seintel soojuspumbad, mis jahutavad.»