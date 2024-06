Valga vallavolikogu esimees Lauri Drubinš leidis, et sel aastal annab neljapäevast teisipäevani toimuv linnapäevade programm festivali mõõdu välja küll. Juubeliaastal leiab kavast ka palju uusi üritusi. «Toimub rattamaraton – nii suurt võistlust pole varem linnapäevade ajal olnud. Tore, et punnvõrrid tagasi on. See on olnud alati sündmus, mis palju rahvast kokku tõi. Trikitõukside võistlust pole samuti varem olnud,» märkis Kerge.