Luubi alla võeti alkoholiga seotud vähirisk

Alkohol põhjustab vähemalt seitset tüüpi vähki. Nendeks on soole-, rinna-, söögitoru-, maksa-, suuõõne-, neelu- ja kõrivähk. Alkohol tekitab neist Eestis igal aastal hinnanguliselt 260 vähijuhtu. Naistel on alkoholiga seotud vähkidest esikohal rinnavähk ning meestel soolevähk.

«Uuringute põhjal võib öelda, et ei ole olemas ohutut alkoholitarvitamist. Veel enam – vähirisk hakkab kasvama juba esimesest joogist ning mida rohkem tarvitatakse, seda tõenäolisem on haigestuda vähki», selgitas TAI uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja Anneli Sammel.

Kõik vähid tekivad seetõttu, et ühes või mitmes rakus olevate geenidega on midagi valesti läinud. Need vead muudavad raku normaalset tööd, mille tulemusel võib rakk hakata kontrollimatult jagunema ja kasvama – nii tekibki vähk. Uuringud näitavad, et alkohoolsetes jookides sisalduv etanool kahjustab rakkude DNAd – just nii see protsess võibki alata.