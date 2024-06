Getter Miida Kask: kümne ruutmeetri eest tuleb maksta hingehinda

Selleks et üldse midagi sobivat leida, tuleb otsinguid alustada väga varakult. Suvekuudel on kinnisvaraportaalis kuiv nagu kõrbes. Valida on väikese ja kalli ning veel väiksema ja veel kallima vahel. Tartusse üürikorterit otsides vaatavad sellisest portaalist sageli vastu kümneruutmeetrised stuudiokorterid, mille eest nõutakse üürnikult 300 eurot kuus. Sellele summale lisanduvad muidugi veel kommunaalmaksed. Levinud on ka sellised üürikad, kus on ühine WC või vannituba. Ehk siis üldjuhul valikuvarianti pole – tuleb leppida sellega, mis on.