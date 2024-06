«Alaealisteks loetakse kõiki alla 18-aastaseid isikuid. Võttes tööle alaealist töötajat, on tööandjal vaja suhelda kahe inimesega. Nii alaealise enda kui ka tema esindajaga, kelleks on üldjuhul lapsevanem, et saada nõusolek alaealise tööle võtmiseks.