«Maskott on välja kasvanud Võru lastefestivali logost,» rääkis Võru linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Marianne Mett. «Rõõmus, vahva soenguga ja kirjude riietega tegelane on festivali logolt nüüd «ellu äratatud».»

Võru lastefestivali logo valmis 2017. aastal, mil toimus ka esimene festival. Logo autoriks on Võru Kandles kunstniku ja kujundajana tegutsev Marika Vaher. Lastefestivali hüüdlaused on «Rõkkab rõõmust maakera« ja «Võim on laste käes«, ning sellest inspireerituna sündis ka logo.