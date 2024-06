GALERII Ruudi Treu maalid ja helendavate silmadega draakon kaunistavad Valga-Valka festivali

Treul täitub peagi kaheksakümnes eluaasta ja kolleegid sisearhitektide liidust soovitasid tal sel puhul oma töödest näitus kokku panna. «Möödunud sügisel ütlesid nad mulle, et soovivad tulla Valgamaale ekskursioonile - tee näitus ja me tuleme avama,» meenutas kunstnik. Enamik näitusel olevatest Treu piltidest on valminud varem, aga näha saab ka selle aasta loomingut.