Siseminister Lauri Läänemets kinnitas neljapäeval valitsuse pressibriifil, et piiritaristu ehituselt raha ära ei võeta, kuigi nii on kohati avalikkuses kõlama jäänud.

Läänemets selgitas, et piiritaristu ehituseks vajaminevad summad on aastaid tagasi kokku lepitud ning need seisavad valitsuse reservis. «Sealt võetakse igal aastal raha välja vastavalt sellele, kui palju on piiri rajatud,» rääkis Läänemets.