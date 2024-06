Taagepera pühakojas teenib piiskop

«Piduliku sündmuse õnnestumiseks on tehtud mitmeid ettevalmistusi. Olulisim nendest on see, et kohale on toodud ja üles riputatud uus kirikukell, mille pühitseb piiskop Marko Tiitus,» rääkis Taagepera kiriku koguduse liige Tõnis Järv.