Peale nende võib garaažis näha igat värvi kasukaga nurrumootoreid. «Need on garaažikassid, kokku on neid umbes kümme. Igaühel on oma iseloom,» selgitas motoklubi asutaja Normunds Gredzens. Kassid vonklevad ümber Suzanna, Laura ja Rojsi, et vaadata, kuidas töö edeneb.