1969. aastast on Repp puhkpilliorkestri Kungla dirigent, selle töö võttis ta üle oma isalt Vello Repilt. Peale selle on mees ka paljudele kohalikele noortele pillimänguoskust õpetanud. Eelmise sajandi keskpaigast on orkester Kungla osalenud kõikidel üld- ja noorte laulupidudel ning leidnud tunnustust konkurssidel. Aktiivselt võetakse osa kohalikest kultuuriüritustest ning tehakse koostööd mitme kohaliku kogudusega. Orkester on esinenud ka Lätis, Soomes, Venemaal ja Poolas.