Tele-eetri vallutavad rongiröövlid

Tegevus põhineb tõestisündinud lool: 11. detsembril 1948 kaaperdasid metsavennad Johannes Heeska juhtimisel Võrumaal Sõmerpalu jaama lähedal üliturvatud reisirongi ja röövisid sealt 152 000 rubla põllumajandusmaksu raha. Seda tegid vaid seitse metsavenda, kes suutsid jätta mulje, et neid on väga suur hulk. Rööv lõppes inimohvriteta.

Lavaloo on kirjutanud Jan Rahman. Algidee ja laulusõnad pärinevad Aapo Ilveselt, muusika autor on Erki Meister. Etenduse lavastaja on Kristo Toots, koreograaf Andre Laine. Peaosades mängivad Kaia Skoblov ja Margus Jaanovits.