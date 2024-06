Võrumaal suletakse esmaspäeval, 10. juunil liiklusele Uskuna sild Võru – Mõniste – Valga teel (40,4 – 40,8) selle lammutamiseks ja uue ehitamiseks. Tööde tõttu on teelõik suletud 10. juunist 31. augustini 2024. Jalakäijatele on läbipääs tagatud. Sõidukite ümbersõit on korraldatud Kuutsi, Saru ja Mõniste kaudu. Teekond pikeneb 5 kilomeetri võrra.