GALERII Esimest pabersedeliga valijat andis oodata 21 minutit

Esimesena astus üle ukse Tartus Püssirohukeldri peakokana töötav Vootele Sabre, kes valis enda jaoks kõige sümpaatsema inimese. «Erakond minu jaoks tähtis ei olnud. Europarlamenti pole ta seni kuulunud - täiesti uus. Minu teada on ta seni kogu aeg Eestis tegutsenud. Kagu-Eestist ta pärit ei ole – on üle-eestiliselt tuntud. Aga ega kohalik seal vist teekski midagi ära – aga kes sedagi teab,» arutles vastsekuustelane.

Meie seniste saadikute tegemisi Brüsselis ja Strasbourg´is pole mehel olnud aega jälgida. «Isegi e-hääletuse magasin maha - sellepärast tulingi täna hommikul siia, et oma kohustus täita. Endal ka hea tunne, et sai võib-olla millelegi kaasa aidatud. Kui oleks, käed rüpes istunud, ja pärast vandunud – see ei tundunud õige olevat,» rääkis ta.