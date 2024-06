GALERII Paljud käisid valimas koos lastega

Kultuurimajas Kannel asuva Võru linna 1. valimisjaoskonna komisjoni esimehe Sirje Perise ütlusel käis alates esmaspäevast eelhääletamas 651 inimest. Täna keskpäevaks oli pabersedeliga valimas käinud 194 inimest. Kuna naine on ka varem valimiskomisjoni kuulunud, oskas ta öelda, et europarlamendi valimised on võrreldes kohalike valimistega väiksema aktiivsusega.

«Aga praegu käib inimesi päris palju. Rohkem on küll eakaid, aga käib ka noori. Oma e-häält on üle hääletanud kolm-neli inimest,» märkis ta.

Mitmekesi kabiini siseneda ei ole esimehe sõnutsi lubatud, aga kui vanainimene vajab abi, siis minnakse talle appi. «Näiteks teab ta nime, keda tahab valida, aga ei näe numbrit. Sel juhul ütlen talle vajaliku numbri. Meil on kabiinides ka luubid, millest on olnud palju abi.»

Perise sõnutsi on probleemsed olnud olukorrad, kus kodanikud on soovinud täidetud valimissedelit pildistada, aga valimisseaduse kohaselt ei ole see lubatud. «Kui küsisime, miks seda tehakse, vastati, et on vaja tõestada valimas käimist.»