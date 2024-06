Uma Pido peakorraldaja sai kõrge tunnustuse osaliseks

Aasta korraldajaks valiti Merike Tigas, kes on olnud aastakümneid Eesti rahvamuusikatöötluste festivali Mooste Elohelü üks olulisemaid tugisambaid ja pikaajalisemaid meeskonnaliikmeid. Tema õlul on ka võrokeste Uma Pido pingerohke ettevalmistustöö, sisuliste otsuste ning tehniliste küsimuste koordineerimine. Lisaks on ta kümme aastat vedanud Põlvamaa vanimat folklooriansamblit Käokirjas ning koostanud Põlva kihelkonna lastelaulude ja -mängude kogumiku.