«Eks analüüsid tuleb veel teha, aga meie inimesed suhtlesid valijatega kella kaheksani õhtul välja. See oli suur töö. Need on päris hääled, need pole saadud suure reklaamiga,» rääkis Ott Lõuna-Eesti Postimehele veerand tundi pärast tulemuste avaldamist.