Neid nelja peab Klaassen museaalina, metsatööde tarbeks on tal 1998. aasta Toyota Hilux, igapäevaselt sõidab mees 2013. aasta Volkswagen Passatiga.

Kunagiselt Võru maavanemalt uuriti, kuidas ta automaksu suhtub. «Kellele meeldib makse maksta? Mulle ka ei meeldi. Aga kui see on vajalik ning kui me oleme üheskoos otsustanud, tuleb seda teha,» sõnas ta vastuseks.